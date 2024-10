Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Messer festgestellt

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Ein 20 Jahre alter Mann hat am Samstag (12.10.2024) in einer S-Bahn der Linie S6 einen Reisenden mit einem Messer bedroht. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Sachverhalt gegen 17:45 Uhr in der ersten Klasse der S-Bahnlinie 6 in Richtung Stuttgart Schwabstraße. Laut aktuellen Erkenntnissen soll ein 53-jähriger deutscher Staatsbürger den 20-Jährigen Tatverdächtigen zunächst nach seinem Ticket gefragt und ihn dann darauf hingewiesen haben, dass er nicht das erforderliche Ticket für das Reisen in der ersten Klasse besitzen würde. Hierauf reagierte der mutmaßliche Täter wohl zunächst verbal aggressiv und zog anschließend ein Messer. Die durch Zeugen alarmierte Landes- und Bundespolizei konnte den Täter am Bahnhof Zuffenhausen vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Bedrohung.

