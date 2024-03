Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit zwei Haftbefehlen gesucht

Arbeitgeber zahlt Geldstrafe für Mitarbeiter

München (ots)

Am frühen Montagabend (11. März) erschien ein 51-Jähriger auf der Wache der Münchner Bundespolizei am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Gegen 17:30 Uhr wurde der bulgarische Staatsangehörige bei der Bundespolizei vorstellig um den Verlust seines Ausweises zu melden. Als die Beamten ihn einer fahndungsmäßigen Überprüfung unterzogen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Düsseldorf bzw. München I wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch vorliegen. Insgesamt musste er eine Geldstrafe von 650 Euro bezahlen oder für 80 Tage in Haft. Zudem lag eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft München I wegen Erschleichen von Leistungen vor. Der Mann, der über keine Meldeadresse in Deutschland verfügt, konnte den Betrag nicht aufbringen und kontaktierte telefonisch seinen Arbeitgeber. Dieser kam auf die Wache der Bundespolizei und entrichtete den ausstehenden Betrag für ihn. Zu den 650 Euro Geldstrafe kamen noch 170,50 Euro Verfahrenskosten hinzu. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der 51-Jährige von der Wache entlassen werden.

