Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver Mann greift 74-Jährigen an und leistet anschließend Widerstand;

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Ein 38-Jähriger hat am vergangenen Sonntag (13.10.2024) mehrere Reisende und Mitarbeitende am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Der 38 Jahre alte deutsche Staatsangehörige befand sich gegen 17:30 Uhr am Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofes und soll dort lautstark mehrere Reisende ohne ersichtlichen Grund beschimpft haben. Als ein 74 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger auf den Tatverdächtigen zukam und ihn wohl auf sein Fehlverhalten hinweisen wollte, soll der Mann von dem mit 1,74 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen körperlich attackiert worden sein. Einsatzkräfte eines Sicherheitsdienstes, welche den Vorfall beobachten konnten, gelang es nicht, den Beschuldigten zu beruhigen, weshalb er an der Wand fixiert und ihm Handfesseln angelegt wurden. Ein sich auf dem Weg zum Dienst befindlicher Bundespolizist nahm sich dem Sachverhalt an. Weil der renitente Mann den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete und er sich vehement dagegen widersetzte wurde er durch den Beamten und einer hinzugerufenen Streife auf die Dienststelle verbracht. Er muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

