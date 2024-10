Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beamte beleidigt und Widerstand geleistet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Donnerstagnacht (10.10.2024) gegen 23:30 Uhr beleidigte ein 35-Jähriger zunächst Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Bad Cannstatt, im weiteren Verlauf leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte eine Beamtin. Der 35-jährige deutsche Staatsangehörige beleidigte zunächst im Vorbeilaufen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Stuttgart- Bad Cannstatt. Da sich der mit über 2,8 Promille alkoholisierte Mann im Rahmen der anschließenden Kontrolle weiterhin aggressiv zeigte und die Beamten durchgehend beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Als der Beschuldigte in ein Dienstfahrzeug gesetzt werden sollte, führte er einen Kopfstoß in Richtung einer Beamtin aus und traf diese im Brustbereich. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte der 35-Jährige die Beamten weiterhin und bedrohte diese mehrfach. Zudem gelang es ihm, seinen Sicherheitsgurt zu lösen und nach einer Beamtin zu treten. Durch die Widerstandshandlungen wurde eine Beamtin verletzt und konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Nachdem sich der Beschuldigte beruhigt hatte, wurde er am Freitagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell