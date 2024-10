Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver 25-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann hat sich in der gestrigen Nacht (10.10.2024) den polizeilichen Maßnahmen widersetzt und Einsatzkräfte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und angespuckt. Gegen 23:15 Uhr befand sich der 25 Jahre alte nigerianische Staatsangehörige auf dem Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes, als er mehrere Reisende und Mitarbeitende der Deutschen Bahn belästigt haben soll. Da er bisherigen Erkenntnissen zufolge zudem der Aufforderung der Mitarbeitenden den Hauptbahnhof zu verlassen nicht folgte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Auch gegenüber der Streife verhielt sich der in Ludwigsburg wohnhafte Mann unkooperativ und aggressiv und musste schließlich aus dem Hauptbahnhof verbracht werden. Dagegen widersetzte sich der 25-Jährige massiv, spuckte die Einsatzkräfte an und beleidigte diese mehrfach, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde bei dem Vorfall aktuellen Informationen zufolge niemand.

