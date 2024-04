POL-NOM: Körperverletzung beim Northeimer Frühlingsfest

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Brunsteiner Straße, Freitag, 26.04.2024, 21:45 Uhr bis Samstag, 27.04.2024, 12:00 Uhr NORTHEIM (Sti) - Zeugen gesucht. Im o.g. Zeitraum wurde der Lack an der Beifahrertür am Pkw eines 58-jährigen Northeimers zerkratzt. Der Schaden am Pkw wird auf 800,00 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei ...

