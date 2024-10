Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung auf Zugfahrt nach Tübingen, Zeugen gesucht

Tübingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Samstag (12.10.2024) in einem Zug zwischen Plochingen und Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 06:00 Uhr in dem Metropolexpress 18 zwischen den Bahnhöfen Plochingen und Tübingen. Hier soll sich der Unbekannte mit der Hand in seiner Hose immer wieder in die Nähe einer 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen begeben haben. Auch ein Sitzplatzwechsel der jungen Frau hielt den Tatverdächtigen wohl nicht davon ab, sie weiter zu verfolgen. Erst das couragierte Eingreifen bisher unbekannter Reisenden, konnte die Handlungen beenden. Die Geschädigte verließ am Bahnhof Tübingen den Zug und erstattete Strafanzeige. Dem Täter gelang es unerkannt zu fliehen. Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, möglichen weiteren Opfern und den bislang unbekannten Reisenden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ca. 25 Jahre alten Mann mit dunklem Teint. Zur Tatzeit soll er mit einem roten Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Besonders auffällig war wohl, dass der Mann eine schlaffe Gesichtshälfte hatte und ein Bein augenscheinlich hinter sich herzog.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell