Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug, Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Am Montagabend (14.10.2024) kam es in einem Regionalexpress von Stuttgart nach Ulm zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 27-Jährigen. Ersten Informationen zufolge, ereignete sich die Tat gegen 20:15 Uhr während die 27-Jährige einen Waggon des Zuges durchquerte. Hier soll der 28 Jahre alte eritreische Staatsangehörige der geschädigten syrischen Staatsangehörigen, während sie dessen Sitzplatz passierte, gegen deren Willen an ihr Gesäß gefasst haben. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten den Tatverdächten mit Halt des Zuges am Hauptbahnhof Ulm feststellen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung wurden eingeleitet. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, diese an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711/ 87035 o weiter zu geben.

