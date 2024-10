Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung in der S-Bahnlinie 6, Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es gestern Abend (14.10.2024) in einer S-Bahn der Linie 6 zwischen Stuttgart Hbf und Stuttgart Weilimdorf gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 19:50 Uhr. Laut Zeugenaussagen setzte sich der Unbekannte zunächst in die Sitzgruppe der Geschädigten und beugte sich anschließend sehr nah über sie. Als die junge Frau aus diesem Grund wohl den Patz wechseln wollte, soll der Tatverdächtige sie am Arm gepackt und festgehalten haben. Laut aktuellen Erkenntnissen konnte die Geschädigte sich nur durch losreißen aus dem Griff des Unbekannten lösen. Anschließend soll sie sich zu einer Reisenden in die Sitzgruppe gesetzt haben, welche die Bundespolizei alarmierte. Bisherigen Ermittlungen zufolge, gelang es dem Täter die S-Bahn am Haltepunkt Korntal unerkannt zu verlassen und mit der Strohgäubahn weiter zu fahren. Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach der Geschädigten und weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mit dunklem Teint und Dreadlocks handeln. Zur Tatzeit trug er offenbar rotes T-Shirt, eine braune Jacke und eine schwarzen Cap.

