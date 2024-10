Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender von 58-Jährigem im Zug attackiert

Ulm (ots)

Ein 38 Jahre alter Reisender ist am gestrigen Dienstagmorgen (15.10.2024) von einem 58-Jährigen zunächst in einem Regionalzug und anschließend am Ulmer Hauptbahnhof durch Faustschläge attackiert worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren die beiden bulgarischen Staatsangehörigen zunächst mit einem Regionalzug in Richtung des Ulmer Hauptbahnhofes, als es gegen 09:20 Uhr zwischen dem Haltepunkt Finninger Straße und dem Ulmer Hauptbahnhof zu dem Angriff kam. Hierbei soll der 58-Jährige sein jüngeres Gegenüber aus bislang noch unbekannten Gründen mit mehreren Faustschlägen gegen das Gesicht attackiert haben. Auch nach dem Ausstieg in Ulm schlug der Beschuldigte aktuellen Informationen zufolge bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei weiter auf den Geschädigten ein. Die beiden Männer wurden vor Ort den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen, eine medizinische Behandlung des 38-Jährigen war nicht notwendig. Gegen den 58 Jahre alten Mann wurde nun eine Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell