Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlungen in der S-Bahn

Gärtringen/Ehningen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer Jugendlichen durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Mittwoch (16.10.2024) in einer S-Bahn der Linie S1 gekommen. Gegen 17:45 Uhr fuhr die 16-jährige kroatische Staatsangehörige zunächst mit einer S-Bahn von Herrenberg aus in Richtung Kirchheim (Teck). Beim Halt des Zuges in Gärtringen oder Ehingen soll dann ein bislang unbekannter Mann den Zug betreten und sich in die Nähe der Reisenden gesetzt haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge entblößte der mit dunklen Schuhen, einer weißen Hose und einem grünen Kapuzenpullover bekleidete Unbekannte schließlich kurz nach der Abfahrt sein Geschlechtsteil und begann an diesem zu manipulieren, wobei er hierbei den Blickkontakt mit der Geschädigten gesucht haben soll. Die 16-Jährige verließ daraufhin an der folgenden Haltestelle den Zug und informierte die Polizei über den Vorfall. Der Täter, bei welchem es sich um einen circa 170 cm großen und 25-35 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren handeln soll, verblieb hingegen aktuellen Informationen zufolge in der S-Bahn. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

