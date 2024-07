POL-MG: Polizei hat Autokorsos im Blick | Verkehrsregeln gelten auch beim Jubeln

Mönchengladbach (ots) - Sommerzeit ist Ferienzeit: Am Montag, 8. Juli, beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Und gerade, wenn das Wetter in den niederrheinischen Gefilden mal wieder nicht so richtig mitspielen möchte, dann liegt der Weg in die Ferne ganz nah. Und den lässt es sich mit verschiedensten ...

mehr