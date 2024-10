Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec gestohlen

Großefehn - Mauer beschädigt

Wiesmoor - Beim Wendemanöver kollidiert

Hage - Drei Verletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec gestohlen

Ein grauschwarzes Pedelec von Gazelle ist am Freitag in der Bahnhofstraße in Norden gestohlen worden. Die Täter brachen vor dem Bahnhof zwischen 6.30 Uhr und 13.10 Uhr auf unbekannte Art und Weise das Rahmenbügelschloss an dem Elektrorad auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Mauer beschädigt

Im Waterpad in Großefehn kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 13.40 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter mit einem weißen Fahrzeug eine Grundstücksmauer und flüchtete unerlaubt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Wiesmoor - Beim Wendemanöver kollidiert

Bei einem Wendemanöver ist am Montag in Wiesmoor ein Mercedes-Fahrer mit einer Mitsubishi-Fahrerin kollidiert. Gegen 13.55 Uhr fuhr der 23-jährige Mercedes-Fahrer auf der Wittmunder Straße und wollte auf der Fahrbahn wenden. Hierbei übersah er offenbar die 53-jährige Mitsubishi-Fahrerin, die aus Richtung Marcardsmoor kam. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Hage - Drei Verletzte bei Unfall

Drei Personen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hage verletzt worden. Gegen 14.55 Uhr fuhr eine 36-jährige Audi-Fahrerin auf der Hagermarscher Straße in Richtung Dornum und wollte nach links in die Zeppelinstraße abbiegen. Eine nachfolgende 75-jährige Skoda-Fahrerin zog ebenfalls nach links und kollidierte seitlich mit dem Audi. Der Skoda überschlug sich und landete kopfüber auf dem Dach. Die 75-jährige Skoda-Fahrerin und ihr 79-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, ebenso auch die 36-jährige Audi-Fahrerin. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell