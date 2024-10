Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Versuchter Einbruch in Autohaus

Aurich - Auto zerkratzt

Pewsum - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte haben am Sonntag versucht, in ein Autohaus an der Esenser Straße in Aurich-Sandhorst einzubrechen. Die Täter zerstörten nach derzeitigen Erkenntnisstand ein rückwärtiges Fenster, stiegen aber nicht ins Gebäude ein. Möglicherweise wurden sie gestört. Die Tat ereignete sich zwischen 15.20 Uhr und 19 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Am Wochenende ist in der Wiesenstraße ein Auto beschädigt worden. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Opel Mokka am Fahrbahnrand. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606251 entgegen.

Verkehrsgeschehen

In der Apollostraße in Pewsum hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 23 Uhr kam ein unbekannter Autofahrer in Höhe der Hausnummer 6 von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Metallzaun. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Metallzaun konnten Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Verursacher war offenbar mit einem mattblauen Auto unterwegs, das ebenfalls beschädigt sein dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

