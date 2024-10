Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/ Samstag, 11./12.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auseinandersetzung in Fußgängerzone

In der Innenstadt von Aurich ist es am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung von zwei Männern gekommen. Dabei habe ein Mann eine blutende Kopfplatzwunde erlitten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweis zu der Tat geben können, sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606215.

Aurich - Körperverletzung in Diskothek

In der Nacht zu Samstag ist es gegen 02:30 Uhr in einer Auricher Discothek zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen aus Moordorf gekommen. Der Moordorfer soll von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, Tel. 04941/606215

Moordorf - Auto beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in der Ekelser Straße in Moordorf einen VW Passat beschädigt, der auf einem Privatgrundstück geparkt war. Von dem Passat wurden alle Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Aurich entgegengenommen, Tel. 04941/606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitagnachmittag kam es in der Aurich Straße in Ihlow zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Großheider mit einem Audi die Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich. Als dieser in die Holzlooger Straße abbiegen möchte, kommt es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Opel-Fahrer aus Ihlow. Der Opel wird durch den Zusammenstoß gegen ein drittes Fahrzeug, einen Volvo, geschoben, der von einem 28-jährigen Moordorfer gefahren wird. Der Opel-Fahrer sowie sein 39-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die weiteren Beteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Freitagnacht, kurz nach Mitternacht, kam es in der Straße, Neuer Weg, in Wiesmoor, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 23-jähriger Wiesmoorer schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam der junge Mann mit seinem VW Golf in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte auf anliegenden Grundstücken gegen mehrere Hindernisse. Unter anderem wurden zwei Wohngebäude und ein geparkter Pkw beschädigt - am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Aurich - Betrunken Auto gefahren

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei Aurich zu einer Feierlichkeit im Ortsteil Dietrichsfeld gerufen, bei der ein Fahrzeugführer in einen Carport gefahren ist. Nach ersten Erkenntnissen fühlte sich der Autofahrer durch die Lautstärke einer Feierlichkeit in seiner Nachtruhe gestört. Unter dem Carport, der mit einer zusätzlichen Plane gegen die Witterung geschützt war, saßen einige Teilnehmer der Feiergesellschaft, als der Autofahrer in diese hineinfuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall keiner verletzt. Der 67-jährige Autofahrer aus Aurich stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 26.09.2024 und 11.10.2024 wurde ein grauer PKW der Marke Toyota in der Badestraße in Norddeich beschädigt. Der PKW war in dem Zeitraum auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurden Beschädigungen an der linken hinteren Stoßstange verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Esens sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 27-jährige Frau aus Stedesdorf befuhr gegen 15:15 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Dornumer Straße und beabsichtigte von dieser nach links auf den Parkplatz eines Baumarktes abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 92-jähriger Mann aus Esens bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda Octavia auf. Durch den Unfall wurden sowohl die 27-jährige Frau und ihr 31-jähriger Beifahrer als auch der 92-jährige Mann leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Dornumer Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell