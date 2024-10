Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Auto beschädigt/Großefehn - Wohnmobil aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Hage ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten die rechte Seite eines roten VW Golf und zerstachen einen der Reifen. Das Auto war auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Baantjebur abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr. Täterhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Wohnmobil aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen

Unbekannte Täter haben ein Wohnmobil in Großefehn aufgebrochen. Die Täter gelangten zwischen dem 04.10.2024 und dem 08.10.2024 in ein Wohnmobil, welches auf einem Firmengelände in der Hufeisenstraße abgestellt war. Bei dem Wohnmobil wurden verschiedene Kfz-Teile, wie zum Beispiel die Windschutzscheibe und die Beifahrertür ausgebaut und entwendet. Die Polizei Großefehn bitte unter der Telefonnummer 04943 925660 um Hinweise.

