POL-AUR: Wittmund - Pkw geriet in Brand

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Mit E-Scooter ausgerutscht In der Nacht auf Donnerstag hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Eine 20-jährige fuhr gegen 0.45 Uhr auf einem E-Scooter durch die Burgstraße in Richtung Oldersumer Straße. Als sie nach links in die Hafenstraße abbiegen wollte, rutscht sie aus und fährt in eine Schaufensterscheibe. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. ...

