Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Elektro-Dreirad gestohlen/Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Elektro-Dreirad gestohlen

Am letzten Wochenende wurde in Norden ein Elektro-Dreirad gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten das mit einem Schloss gesicherte blaue Spezialrad der Marke Napoli in der Bahnhofstraße. Die Tat ereignete sich vom 05.10.204, 8.30 Uhr, bis zum 06.10.2014, 15 Uhr. Die Polizei Norden bittet um Hinweise unter 04931 9210.

In der Nacht auf Donnerstag hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Eine 20-jährige fuhr gegen 0.45 Uhr auf einem E-Scooter durch die Burgstraße. Als sie nach links in eine andere Straße abbiegen wollte, rutscht sie aus und fährt in eine Schaufensterscheibe. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

