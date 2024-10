POL-AUR: Friedeburg - Mülltonne brannte

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch am Hafen Am Hafen in Aurich sind Unbekannte in einen Lagerraum eingebrochen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrrad- und Kanulager in der Tannenbergstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld ...

mehr