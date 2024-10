Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Alkoholisiert gefahren/Holtgast - Frontal zusammengestoßen/Westerholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Alkoholisiert gefahren

Am Mittwochabend wurde eine Autofahrerin in Esens angehaltern und kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten auf, dass die 56-jährige Fahrzeugführerin alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Holtgast - Frontal zusammengestoßen

In Holtgast hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Eine 29-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 11.15 Uhr auf der Norder Landstraße und wollte nach links in die Straße Mühlenstrich abbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 36-jährigen Renault-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Renault-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Westerholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Mittwoch entfernte sich ein Unfallverursacher in Westerholt unerlaubt. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auricher Straße stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen weißen VW-Polo. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein hellgrünes Auto handeln. Die Polizei Esens sucht Zeugen, die den Unfall zwischen 12 Uhr und 12.25 Uhr beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell