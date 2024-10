Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Südbrookmerland - Zeugen nach Unfallflucht gesucht /Hinte - Von der Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte in der Straße Wallinghausener Ring, auf Höhe der Hausnummer 7, einen geparkten grauen Dacia Sandero. Das Auto wurde durch den Unfall an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Montag, 16.50 Uhr, und Dienstag, 16.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag in Südbrookmerland sucht die Polizei Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr auf der Ekelser Straße in Richtung Moordorf. Dabei beschädigte er im Vorbeifahren einen am Fahrbandrand abgestellten weißen Opel Combo. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Mazda handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Hinte - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagabend ist in Hinte ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer war gegen 21.10 Uhr auf der Straße Tütelborger Weg in Richtung Marienwehr unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und landete in einem Graben. Nach derzeitigem Stand wurde weder der Fahrer noch sein 17-jährige Beifahrer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell