Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel überreicht Fördermittel für Sporthalle

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel übergibt am Freitag an Claudia Ellgoth, Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 700.000 Euro für den Ersatzneubau der Sporthalle.

Termin: Freitag, 20. September 2024, 15 Uhr

Ort: Pestalozzistraße 1, 17087 Altentreptow

Der vorhandene Schulcampus der Kooperativen Gesamtschule Altentreptow ist eingebettet in ein größeres Neubauwohngebiet. Mit dem neuen barrierefreien Komplex - eine Zweifelderhalle - soll neben dem Schulsport auch den vielen Vereinen der Stadt und der Umgebung ein aktives Vereinsleben ermöglicht werden. Ziel ist, neben der Barrierefreiheit, einen großen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz, in Bezug auf die Energie-, /Heizkosteneinsparung, umzusetzen. Weiter sollen nach Möglichkeit nur nachhaltige Materialien zum Einsatz kommen, die den Ansprüchen einer sportintensiven Nutzung gerecht werden.

