Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister übergibt Förderzusage für Dom St. Nikolai

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel übergibt am Freitag, den 20. September 2024, an den Greifswalder Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder eine Förderzusage für die weitere Sanierung der Kapellen im Dom St. Nikolai.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 20. September 2024, 13 Uhr

Ort: 17489 Greifswald, Domstraße 54

Im Zuge der Restaurierung des Doms werden die Kapellen in den Seitenschiffen saniert und die romanische Farbgebung wiederhergestellt. So werden die hölzerne Schauwand in der Essen-Corswandt-Kapelle, das Gewölbe im Raum der Stille und das Schwedenwappen sowie die barocke Emporenbrüstung in der Schwedenloge restauriert.

Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt betragen rund 260.000 Euro, wovon 177.000 aus Städtebaufördermitteln bereitgestellt werden. Die Fertigstellung ist für Dezember 2025 geplant.

