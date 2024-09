IM-MV: SPD-Innenministerinnen und -minister unterstützen klaren und konsequenten Kurs der Bundesregierung in der Migrationspolitik

Schwerin (ots) - Landesbauminister Christian Pegel nimmt am Montag, ge-meinsam mit der Bürgermeisterin Anja Ratzke, an der Ein-weihung der neuen "Grundschule Altstadt" in Bergen auf der Insel Rügen teil. Zur Sanierung der Grundschule werden Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt rund 3,22 Mil-lionen Euro eingesetzt. Medienvertreterinnen und -vertreter sind ...

