Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel weiht neue Grundschule in Bergen ein

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel nimmt am Montag, ge-meinsam mit der Bürgermeisterin Anja Ratzke, an der Ein-weihung der neuen "Grundschule Altstadt" in Bergen auf der Insel Rügen teil. Zur Sanierung der Grundschule werden Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt rund 3,22 Mil-lionen Euro eingesetzt.

Termin: Montag, 16. September 2024, 11 Uhr

Ort: Grundschule Altstadt, Breitsprecherstraße 18, 18528 Bergen auf Rügen

Im Rahmen der Sanierung wurde der Gebäudebestand besonders unter den Gesichtspunkten der Inklusion und des Brandschutzes saniert und instandgesetzt.

