Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen stahl ein Dieb in Erfurt ein Motorrad und flüchtete. Das Zweirad war in der Elbestraße abgestellt und mit einem Sicherheitsschloss angeschlossen. Dieses hinderte den unbekannten Täter jedoch nicht daran, sich an der Maschine zu schaffen zu machen. Er knackte das Schloss und fuhr mit seiner Beute im Wert von etwa 8.000 Euro davon. Als der Besitzer Mittwochmorgen zu seinem Motorrad zurückkehren wollte, bemerkte er den Diebstahl und rief die Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell