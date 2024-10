LPI-EF: Streit in der Innenstadt

Erfurt (ots) - Am vergangenen Mittwochabend ereigneten sich in der Erfurter Andreasvorstadt zwei Einbrüche in Pkw. Der bislang unbekannte Täter gelangte zunächst in ein geparktes Fahrzeug und begann bereits dieses zu durchsuchen, als er von einem aufmerksamen Passanten entdeckt wurde. Um weitere Schäden zu verhindern, begab sich der mutige Anwohner direkt zu dem Autoknacker, welcher sich noch immer im Fahrzeug befand. ...

mehr