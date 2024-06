Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Restaurant ein - Zeugen gesucht!

Ketsch (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einem Restaurant am Waldsportplatz und entwendeten einen Tresor. Wie viel Geld sich in dem Tresor befand, ist noch unklar. Hinweise auf die Identität der Täterschaft liegen keine vor. Daher sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell