Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anwohner vermasseln dreisten Autoknacker die Tour

Erfurt (ots)

Am vergangenen Mittwochabend ereigneten sich in der Erfurter Andreasvorstadt zwei Einbrüche in Pkw. Der bislang unbekannte Täter gelangte zunächst in ein geparktes Fahrzeug und begann bereits dieses zu durchsuchen, als er von einem aufmerksamen Passanten entdeckt wurde. Um weitere Schäden zu verhindern, begab sich der mutige Anwohner direkt zu dem Autoknacker, welcher sich noch immer im Fahrzeug befand. Dieser bemerkte den Zeugen jedoch und flüchtete. Nur wenige Minuten später, machte sich der dreiste Dieb am nächsten Fahrzeug zu schaffen, das nur wenige Querstraßen entfernt parkte. Auch hier wurde der Täter durch einen Anwohner beobachtet und gestellt, sodass weitere Diebstahlshandlungen verhindert werden konnten. Ihm gelang jedoch abermals die Flucht. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. (ED)

