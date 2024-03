POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Imbisswagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Mit einem mutmaßlich geklauten Auto ist Sonntagnacht ein Unfall in Pforzheim verursacht worden. Zu einem Parkrempler mit anschließender Unfallflucht kam es am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, in der Kallhardtstraße. Zeugen stellten das mutmaßliche Verursacherfahrzeug in unmittelbarer Nähe fest. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers ...

mehr