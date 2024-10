Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreiche Fahndung nach Dieb

Sömmerda (ots)

Fahnder der Kriminalpolizei statteten am Dienstag einem 43-Jährigen in Sömmerda einen Besuch ab. Grund hierfür war ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen. Durch intensive Ermittlungen konnte der Wohnsitzlose - sichtlich überrascht - in einer Garagenparzelle in Sömmerda angetroffen werden. Der 43-Jährige verbringt nun die nächsten Monate in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt. (FZ)

