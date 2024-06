Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Drei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Eine 62-jährige Herforderin fuhr gestern (26.6.), um 12.40 Uhr mit ihrem Seat auf der Bielefelder Straße in Richtung Herford. Als eine dortige Ampelanlage für sie Rotlicht zeigte hielt die Frau ihr Fahrzeug an. Hinter ihr fuhr eine 57-jährige Hiddenhauserin, die daraufhin ihren Kia ebenfalls abbremste. Unmittelbar dahinter fuhr eine 19-jährige Herforderin mit einem Peugeot. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls bremste sie ihr Auto nicht ab und sie fuhr auf den vorausfahrenden Kia auf. Dieser wiederum wurde in den Seat geschoben. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurden alle drei Frauen verletzt und mittels hinzugerufenener Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Herford komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell