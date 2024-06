POL-HF: Aufmerksame Zeugen bemerkten Verkehrsunfall - Alkoholisierte Kia-Fahrerin demoliert Geländer

Herford (ots) - (jd) Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen in der Zeit von Montag, 16.15 Uhr bis Dienstag, 13.00 Uhr eine Baustelle an der Magdeburger Straße an. Während Arbeiten an dem Parkplatz lagerte dort diverses Arbeitsmaterial eines Garten- und Landschaftsgärtners. Die Unbekannten entwendeten eine schwarz-gelbe Rüttelplatte der Marke Weber, die einen Wert von rund 1.000 Euro hat. Diese lagerte in etwa einem ...

