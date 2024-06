Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Unbekannte entwenden Handtasche

Bünde (ots)

(jd) Gegen 18.35 Uhr bemerkte eine 21-jährige Frau aus Bad Oeynhausen gestern (25.6.), dass ihre schwarze Handtasche gestohlen wurde. Die Tasche befand sich in ihrem Ford, den sie um 17.45 Uhr an der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Der oder die unbekannten Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs ein und entwendeten so die Tasche. Darin befand sich unter anderem eine Geldbörse der Marke Louis Vuitton, in der sich Ausweisdokumente und Bankkarten befanden. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die gestern am Abend im Bereich der Bahnhofstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

