POL-HF: Kia stößt gegen Pedelec - Frau aus Spenge leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Eine 48-jährige Bielefelderin fuhr gestern (24.6.), um 17.55 Uhr mit ihrem Kia auf der Straße "Alter Postweg" in Richtung Wertherstraße. An der dortigen Kreuzung näherte sich zeitgleich, aus Richtung Enger kommend, eine 81-jährige Spengerin mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radweg. Als die Bielefelderin die Pedelec-Fahrerin wahrnahm, bremste sie ihr Auto im letzten Moment ab, stand jedoch schon auf der Hälfte des Radwegs. Die 81-Jährige wich daraufhin aus, ihr Rad streifte dennoch die vordere Kennzeichenhalterung des Kia, sodass sie die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und stürzte. Die Frau wurde durch den Sturz verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

