Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Herford (ots)

(jd) Eine 33-jährige Löhnerin parkte ihr Auto am Montag (24.6.), um 8.30 Uhr an einer Straße Unter den Linden. Als sie um 9.30 Uhr zu ihrem BMW zurückkehrte, bemerkte sie, dass an der linken Fahrzeugseite diverse Beschädigungen waren. Der oder die Unfallbeteiligte war jedoch nicht vor Ort. Stattdessen fand die Frau an ihrer Windschutzscheibe einen Kassenbon, auf dem notiert war, dass ein Zeuge den Unfall beobachtet hatte. Besagter Zeuge hinterließ jedoch keine Kontaktdaten, dafür ein Kennzeichen. Nach einer Überprüfung in den polizeilichen Systemen stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass das Kennzeichen für einen Ford Transit, der auf einen 38-jährigen Mann aus Neuss zugelassen ist. Die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht dauern an.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher den Zeugen, der die Nachricht an der Windschutzscheibe hinterließ oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden an dem BMW liegt bei rund 1000 Euro.

