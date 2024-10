Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Restaurant

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt machte ein Einbrecher in den vergangenen Tagen große Beute. Der Unbekannte war über ein Fenster in ein Restaurant eingebrochen. Im Inneren machte er sich auf Beutezug. Neben Geschäftsutensilien und Nahrungsmittel schnappte er sich auch elektrische Geräte, Trinkgeld und mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Schwer beladen flüchtete er in unbekannte Richtung mit einer Beute im Wert von etwa 1.300 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch Mittwochvormittag und informierte die Polizei. (SE)

