POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.06.2024.

Polizei ermittelt in einer Serie von Rollerdiebstählen.

Salzgitter, Thiede, Wacholderweg, 23.05.2024, 22:10 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Lange Hecke, 23.05.2024, 21.00 Uhr-24.05.2024, 08:30 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Schulring, 24.05.2024, 01:00-08:00 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 23.05.2024, 18:00 Uhr-24.05.2024, 08:00 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Schäferwiese, 23.05.2024, 21:20 Uhr-24.05.2024, 06:30 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 24.05.2024, 08:00 Uhr-25.05.2024, 12:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die unbekannte Täterschaft in der Zeit vom 23.-25.05.2024 an den jeweils abgestellten Roller die Sicherungsmechanismen für eine unbefugte Ingebrauchnahme überwunden und die Fahrzeuge vom Tatort entfernt. Die Polizei ermittelt, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen vierstelligen Höhe.

Laut eines Zeugen konnte ein Täter bei der Tatausführung beobachtet werden und wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre, schwarz bekleidet, schwarzes Cap, schwarzer Kapuzenpullover, flüchtete mit einem offensichtlich rosa Fahrrad, welches vorne mit einem Fahrradkorb bestückt war.

Zeugenhinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

