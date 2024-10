Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 12./13.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Unbekannte haben auf dem Gelände einer Schule in Egels die Plexiverglasung von einem Holzschuppen beschädigt. Zudem wurden diverse Gegenstände aus dem Schuppen herausgenommen und auf dem Schulgelände verteilt. Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag oder Samstag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Im Gewahrsam übernachtet

Ein 19-jähriger Mann aus Norden wurde am Samstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er einem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Der Mann randalierte gegen 21:00 Uhr in der Mackeriege und wurde dort von der Polizei angetroffen. Zunächst verließ er nach polizeilicher Aufforderung freiwillig die Örtlichkeit, kehrte aber später wieder zurück und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Strohballen brennen

Etwa 240 Strohrundballen sind in der Nacht zum Sonntag gegen 00:20 Uhr im Karkpad ein Raub der Flammen geworden. Die aufgestapelten Ballen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Sie wurden durch die Feuerwehr abgelöscht, die dabei auch Radlader einsetzte, um die Ballen auseinanderzufahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, möge sich unter Tel. 04931/9210 melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Gartenmauer beschädigt und geflüchtet

Bereits im Zeitraum vom 30.09.2024 bis 06.10.2024 wurde im Siedlungsweg in Süderneuland der Pfeiler einer Gartenmauer vermutlich durch ein Fahrzeug beschädigt, das dort rangiert hat und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. An dem aus roten Ziegelsteinen aufgemauerten Pfeiler konnten Reste von blauer Farbe festgestellt werden, die möglicherweise vom verursachenden Fahrzeug stammen könnten. Die Polizei Norden (Tel. 04931/9210) bittet um sachdienliche Hinweise.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Moorweg - Diebstahl von Außenbeleuchtung

Unbekannte haben in Moorweg die Außenbeleuchtung eines Wohnhauses gestohlen. Die Täter montierten mehrere Außenleuchten eines unbewohnten Hauses in der Blomberger Straße ab. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag den 5. Oktober und Samstag den 12. Oktober. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971/926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell