POL-WI: Pkw Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf der BAB 3 bei Brechen fußläufig und wird festgenommen

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 03.10.2024 um 18:19 Uhr wurde auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Brechen ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Pkw soll nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Außenschutzplanke geprallt sein. Der Fahrer soll fußläufig über das angrenzende Feld flüchten. Mehrere Streifen der Autobahnpolizei Wiesbaden wurden umgehend zum Unfallort entsandt. Der Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung durch Kräfte der Autobahnpolizei Wiesbaden im angrenzenden Feld festgestellt und festgenommen werden. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme und weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer vermutlich unter Betäubungsmitteln stand. Zudem konnten im Pkw diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Mutmaßlich war dies der Grund für die fußläufige Flucht. Der 52 jährige Fahrer wurde auf die Dienststelle sistiert. Dort wurde eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Der Pkw wurde mittels Diensthund durchsucht. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der Pkw musste polizeilich abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurden zwei Strafanzeigen gefertigt. Im Anschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Fahrer an einen Familienangehörigen übergeben.

