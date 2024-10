PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit umgestürztem Sattelzug und verletztem Fahrer

Wiesbaden (ots)

Am Montag, 30.09.2024 gegen 17:30 Uhr befährt ein Sattelzug aus Litauen, beladen mit ca. 8 Tonnen Paletten Bettwäsche (verpackt, zum Verkauf bestimmt) die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt und kommt mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kurz vor dem Parkplatz Theißtal-West ins Schlingern. Das Fahrzeug schaukelt sich soweit auf, dass es letztendlich auf die linke Fahrzeugseite kippt und auf der mittleren und linken Fahrspur zum Liegen kommt. Dabei wird ein Teil der Ladung auf die Fahrbahn geschleudert. Der 42-jährige Fahrer aus der Ukraine steht bei Eintreffen der Rettung bereits neben seinem Fahrzeug, er wird lediglich am Arm verletzt und stationär in eins der umliegenden Krankenhäuser aufgenommen. Einen weiteren Unfallbeteiligten gibt es glücklicherweise nicht. Der Sattelzug muss durch Mitarbeiter des Abschleppdienstes und der Autobahnmeisterei mit der Hand entladen werden, bevor ihn ein Kran aufrichten kann. Während der Bergung läuft der Verkehr über den rechten Fahrstreifen. Durch Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen bildet sich in der Spitze ein Stau von bis zu 7 km Länge. Gegen 01:00 Uhr waren die Umladearbeiten abgeschlossen, so dass der Sattelzug auf die Räder gestellt werden konnte. Hierfür musste kurzzeitig die Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Die endgültige Freigabe der Unfallstelle erfolgte gegen 02:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

