POL-WI: Nötigungshandlungen im Straßenverkehr durch Teilnehmer eines Autokorso

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, 29.09.2024 wird gegen 13:48 Uhr durch verschiedene Verkehrsteilnehmer ein, aus ca. 15 bis 20 hochwertiger PKW bestehender, Autokorso gemeldet. Nach dem Erscheinungsbild der Insassen soll es sich offensichtlich um eine Hochzeitsgesellschaft handeln, deren Teilnehmer sich gegenseitig aus den Autos heraus mit den Handys filmen. Nachdem die Fahrt zunächst aus Richtung Frankfurt kommend über die A 3 bis zum Autobahnkreuz Wiesbaden geht, fahren dort alle auf die A 66 Richtung Wiesbaden auf. Zwischen den Anschlussstellen Erbenheim und dem Autobahnkreuz Schierstein setzen sich zwei der PKW, ein gelber Mercedes sowie ein weißer Range Rover, ab und bremsen den nachfolgenden Verkehr bis auf ca. 20-30 km/h herunter. Desweiteren sperren sie die folgenden Anschlussstellen, so dass für die Zeit des Vorbeifahrens des Konvois kein Fahrzeug auf die Autobahn zufahren kann. Im Anschluss beschleunigen die beiden PKW über den Standstreifen und schließen sich dem Konvoi wieder an. Durch mehrere Polizeistreifen können 18 Fahrzeuge in Wiesbaden auf dem Parkplatz des Kalle-Bades angehalten und kontrolliert werden. Ein anwesender Zeuge kann die beiden "Blockierer" zweifelsfrei beschreiben, so dass entsprechende Anzeigen gefertigt werden können. Nach Erhebung aller Daten und entsprechender Ermahnung werden die Hochzeitsgäste zur Hochzeitsfeier entlassen.

Die Autobahnpolizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Beobachtungen hinsichtlich des Konvois und des Verkehrsverhaltens gemacht haben, sich telefonisch unter 0611-345-4140 oder über die Online-Wache der Hessischen Polizei zu melden.

