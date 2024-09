PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Salzbachtalbrücke nach Erdrutsch wieder einspurig befahrbar

Wiesbaden (ots)

Nachdem es bei Rückbauarbeiten an der Baugrubensicherung der Salzbachtalbrücke auf der BAB 66 am Montag, den 09.09.2024 gegen 11:03 Uhr zu einem Erdrutsch kam und infolgedessen die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Rüdesheim vollgesperrt werden mussten, konnte der Verkehr am Montag Abend gegen 21:00 Uhr wieder einspurig durch die Autobahn GmbH freigegeben werden. Nach weiteren Sicherungsmaßnahmen am heutigen Dienstag wird beraten, ob die Brücke für den Verehr in Richtung Rheingau wieder komplett freigegeben werden kann.

