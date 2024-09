POL-WI: 2 Verkehrsunfälle auf der A66, Höhe Wiesbadener Kreuz, FR Frankfurt 07.09.2024/ 02:55 Uhr

Wiesbaden (ots) - Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 16:07 Uhr befuhr ein grauer Seat Alhambra mit MTK-Kennzeichen die B 519 aus Hofheim kommend in Richtung Weilbach. An der Anschlussstelle Hofheim-Marxheim bog das Fahrzeug zur A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim ab. In der Anschlussstelle blieb das Fahrzeug aufgrund eines platten linken Vorderreifens in einer Rechtskurve ...

