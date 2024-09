PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Stark beschädigtes Fahrzeug nach vermutlicher Unfallflucht festgestellt

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 16:07 Uhr befuhr ein grauer Seat Alhambra mit MTK-Kennzeichen die B 519 aus Hofheim kommend in Richtung Weilbach. An der Anschlussstelle Hofheim-Marxheim bog das Fahrzeug zur A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim ab. In der Anschlussstelle blieb das Fahrzeug aufgrund eines platten linken Vorderreifens in einer Rechtskurve liegen. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren mit orangener Fremdfarbe festgestellt werden. Der linke vordere Reifen war stark beschädigt, sodass der Reifen schon fast vollständig von der Felge abgelöst war. Möglicherweise war das Fahrzeug schon über eine längere Strecke mit den Schäden unterwegs. Wer sachdienliche Hinweise zu einer möglichen Unfallstelle geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die den oben beschriebenen Sachverhalt bestätigen, können sich telefonisch oder per Mail mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung setzen.

