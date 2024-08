PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Sieben Verkehrsunfälle auf der BAB 3 zwischen Idstein und Bad Camberg in Fahrtrichtung Köln+++ein weiterer Verkehrsunfall zwischen Bad Camberg und Limburg im Bereich der Gemarkung Brechen+++

Wiesbaden (ots)

(Im) Am heutigen Samstag kam es zwischen 10:26 und 14:31 Uhr auf der BAB 3 im Streckenabschnitt von Idstein bis Bad Camberg zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen, bei welchen insgesamt 18 Fahrzeuge beteiligt waren und von denen 10 Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Vor dem Baustellenbereich in der Höhe der TuR-Anlage Bad Camberg-Ost in Richtung Köln kam es wegen des erhöhten Ferienrückreiseverkehrs immer wieder im Rückstau zu Auffahrunfällen, bei welchen elf Personen leicht verletzt wurden. Einige Verletzte wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die übrigen Verletzten begaben sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Verkehr staute sich teilweise bis zur Anschlussstelle Idstein zurück.

Im weiteren Streckenabschnitt zwischen Bad Camberg und AS Limburg-Süd, in der Gemarkung Brechen, kam es in Richtung Köln zu einem weiteren Unfall mit zwei Fahrzeugen. In diesen befanden sich sieben Insassen, von denen vier Insassen leicht verletzt wurden und sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollten.

Der Sachschaden der insgesamt acht Verkehrsunfälle beläuft sich auf ca. 200.000,- EUR.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell