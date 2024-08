PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Umgestürzter LKW verursacht Stau auf BAB 3 FR Würzburg

Wiesbaden (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2024 ereignete sich um 02:18 Uhr ein LKW- Verkehrsunfall auf der BAB 3 kurz nach der Anschlussstelle Niedernhausen in Fahrtrichtung Würzburg. Aufgrund von Aquaplaning kam ein Sattelzug mit Auflieger ins Schleudern, kollidierte im Anschluss mit der rechten Außenschutzplanke und kippte rechtsseitig um. Dadurch blockierte der Sattelzug die Standspur sowie die rechte und mittlere Fahrspur. Der 63-jährige Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Aufgrund der sich schwierig gestalteten Bergungsmaßnahmen und der einspurigen Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei, bildete sich ein Stau von mittlerweile ca. 35 KM Länge. Der Sachschaden wird auf ca. 148.000EUR geschätzt. Die Bergungsmaßnahmen durch den Abschleppdienst dauern aktuell noch an.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell