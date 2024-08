PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw Fahrer baut auf der BAB 3 bei Hünfelden einen Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wird dabei leicht verletzt

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 11.08.2024 auf Montag, den 12.08.2024 gegen 00:05 Uhr kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, bei Hünfelden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Beide befuhren den rechten von drei vorhandenen Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung. Laut Zeugenaussagen ist der Pkw nahezu ungebremst auf das Heck des Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert. Von dort wurde er wiederum nach rechts abgewiesen und kam vor dem Lkw zum Stehen. Der 27 jährige Pkw Fahrer aus Limburg wurde dabei leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Im Anschluss kam der Pkw Fahrer ins Krankenhaus nach Limburg. Dort konnte durch eine Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden festgestellt werden, dass der 27 Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Der Pkw wurde polizeilich abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.500 EUR.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell