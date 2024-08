POL-WI: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, bei Hochheim

Wiesbaden (ots) - Am Sonntag, den 04.08.2024 gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf der BAB3 Höhe des "Wörsdorfer Loches" in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Kradfahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Ein niederländischer PKW Fahrer hatte beim Fahrstreifenwechsel den Kradfahrer mit seinem Fahrradträger am Vorderreifen touchiert und ihn zu Fall gebracht. Die Fahrbahn musste in Richtung ...

