POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne

Delmenhorst (ots) - Zu zwei Vorfällen volksverhetzender Art kam es in der vergangenen Woche in der Nordseeallee in Tossens. Am Mittwoch, 26. Juni 2024, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein 15-Jähriger aus Berlin aus einer circa 10 bis 15 Personen großen Gruppe heraus rassistisch beleidigt. Der andere Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 27. Juni 2024, ...

mehr